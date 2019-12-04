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Более 11 тонн противогололедных средств использовали в центре Петербурга с начала декабря

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Более 11 тонн противогололедных средств использовали в центре Петербурга с начала декабря

Санкт-Петербург, 4 декабря. Более 11 тонн противогололедных средств было использовано в Петербурге с начала декабря.

Коммунальные службы Центрального района Петербурга уже несколько дней ведут активную зимнюю уборку. Специалисты использовали для обработки узких тротуаров и дворов более 11 тонн песко-соляной смеси. Всего руководство Петербурга заготовило 100 тонн противогололедных средств.

Уборкой центра города занимаются почти 600 дворников, задействовано 19 единиц уборочной техники и 92 единицы средств малой механизации.  

Также сотрудники ГУДП «Центр» убирали в центре проезжую часть и тротуары. К работе подключились 233 дворника и около 70 единиц снегоуборочной техники. В ночь на 4 декабря с непогодой боролись около 16 машин и 90 дворников, сообщили «Невские новости».

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Источник: Невские новости
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