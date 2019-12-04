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Петербургский парламент принял проект территориальной программы ОМС

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Петербургский парламент принял проект территориальной программы ОМС
Санкт-Петербург, 4 декабря. Петербургские парламентарии приняли за основу проект территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Большинство депутатов ЗакСа проголосовали «за».

Общая стоимость программы на 2020 год составит 167 миллиардов рублей, что на 11,6 миллиарда рублей больше, чем в текущем году и в два раза больше, чем шесть лет назад.

Внести этот проект на обсуждение в первоочередном порядке распорядился губернатор города Александр Беглов, уточняют «Невские новости». Ранее он поддержал предложение о том, чтобы Петербург вошел в число  пилотных регионов по переходу на лекарственное страхование, а также распорядился изучить эффективность системы медосмотров в вечернее время.

 

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