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Беглов проверил модернизированный тепловой пункт в Приморском районе

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Беглов проверил модернизированный тепловой пункт в Приморском районе

Санкт-Петербург, 4 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел модернизированный тепловой пункт в Приморском районе города.

Планируется, что объект, расположенный на проспекте Авиаконструкторов, сдадут в эксплуатацию к концу текущего года. В среду глава Петербурга осмотрел построенный в 1989 году ЦТП, стоимость работ по модернизации которого составила 107,2 млн рублей.

К настоящему моменту работы завершены на 95%. Тепловой пункт обеспечит отоплением и горячей водой 18 зданий, среди которых три детских сада и 11 жилых домов.

Как отмечают «Невские новости», старое оборудование в ЦТП заменили современным. Экономичную и эффективную работу объекта обеспечат за счет сокращения капитальных и эксплуатационных затрат.

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