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Установку памятника Виктору Цою в Петербурге временно отложили

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Установку памятника Виктору Цою в Петербурге временно отложили

Санкт-Петербург, 4 декабря. Сроки установки памятника фронтмену рок-коллектива «Кино» Виктору Цою в сквере у станции метрополитена «Проспект Ветеранов» сдвинулись. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации Кировского района Петербурга.

В пресс-службе напомнили, что установкой монумента занимается Фонд памяти Виктора Цоя. Согласно имеющимся данным, памятник музыканту планировали установить в сентябре, а потом перенесли на октябрь.

Как отметил автор памятника, скульптор Матвей Макушкин, монтажом памятника занимается Фонд Жорно. По его словам, в настоящее время завершается работа над гранитным постаментом.

«Однако возникли проблемы. На камне были обнаружены трещины, и нужна экспертиза, чтобы дали заключение, можно этот камень использовать или же трещины станут разрастаться дальше, и использовать его нельзя», — объяснил Макушкин.

Он также уточнил, что на данном этапе точные сроки установки памятника неизвестны, пишет «Петербургский дневник».

Отмечается, что в Фонде Жорно отказались комментировать ситуацию с монументом.

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Источник: Петербургский дневник
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