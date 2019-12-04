Крупное ДТП произошло на Авангардной в Петербурге

Москва, 4 декабря. На проспекте Народного Ополчения и Авангардной автомобилисту не удалось совершить левый поворот — в его машину врезалась другая легковушка. Об этом говорится в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что остальные автолюбители продолжили движение. ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга вечером, 19.47, 3 декабря. В Сети появилась видеозапись с аварией. На кадрах видно, что белый легковой автомобиль ждал удобного момента для совершения левого поворота. По данным издания «Невские новости», когда, случай повернуть предоставился, в автомобиль на высокой скорости влетела другая легковушка.

Ранее пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Читы в Сретенск, слетел с трассы в Забайкальском крае, сообщили ранее Федеральному агентству новостей в экстренных службах. По данным источника, инцидент произошел в Сретенском районе.

Автобус оказался туристическим, в салоне находились 43 пассажира и водитель. Транспортное средство не затонуло. В катастрофе погибло 19 человек.

Ранее стало известно, что в страшном ДТП, произошедшем на 41-м километре трассы Оса — Чернушка в Пермском крае, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. 30 ноября водитель Lada Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, в нем находились четыре человека.

На месте ДТП от полученных травм скончались мужчина 1976 года рождения и женщина 1986 года рождения. Еще одна пассажирка была госпитализирована.