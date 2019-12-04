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Беглов пригласил ветеранов и блокадников из Хельсинки в Петербург

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Беглов пригласил ветеранов и блокадников из Хельсинки в Петербург

Хельсинки, 4 декабря. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с проживающими в Финляндии ветеранами и блокадниками во время рабочего визита в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками, которые в настоящее время живут в соседнем государстве, во время рабочего визита в столицу Финляндии. Губернатор Петербурга пригласил участников встречи на празднование Дня Победы и выпил с ними чаю.

«Встреча была очень теплой — мы пили чай с конфетами фабрики Крупской и пели старые песни», — цитирует Беглова издание «Невские новости».

Ранее Беглов провел встречу с президентом Финляндии Саули Нийнисте и с мэром Хельсинки Яном Вапаавуори. С главой соседнего государства губернатор Санкт-Петербурга обсудил экономическое сотрудничество и развитие партнерства в области охраны окружающей среды. 

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Источник: Невские новости
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