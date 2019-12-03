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Беглов обсудил с Ниинисте торговое сотрудничество между Петербургом и Финляндией

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Беглов обсудил с Ниинисте торговое сотрудничество между Петербургом и ФинляндиейХельсинки, 3 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с президентом Финляндии Саули Нийнисте.

Губернатор Петербурга находится с официальным визитом в Хельсинки, в рамках которого провел встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также с мэром финской столицы Яном Вапаавуори.

Александр Беглов обсудил с Ниинисте экономическое сотрудничество между Петербургом и Финляндией, а также развитие партнерства в области охраны окружающей среды. Беглов отметил, что с начала 2019 года товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился более чем на 20 %.

«Мы приветствуем успехи петербургских компаний в Финляндии. И благодарны финским регионам-партнерам, оказывающим поддержку петербургскому бизнесу», — отметил Беглов.

Кроме того, губернатор Петербурга поздравил финского лидера с наступающим Рождеством и Днем независимости Финляндии, передают «Невские новости».

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Источник: «Невские новости»
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