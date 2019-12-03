Смольный сохранит в 2020 году поезд-челнок и ночные автобусы

Санкт-Петербург, 3 декабря. Правительство Петербурга в 2020 году планирует сохранить ночной поезд-челнок и ночные автобусы, которые будут дублировать маршруты метро. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного.

Ночной поезд будет курсировать между «Адмиралтейской» и «Спортивной» с 30 апреля по 15 ноября. Время работы челнока — с 01.00 до 03.00 по выходным дням.

Поезд не будет ходить только в праздничные дни, когда метро и так работает круглосуточно. Речь идет о 2,10 мая, Дне города, Алых парусах, Ночи музеев, Новом годе, православном Рождестве и православной Пасхе.

Ночные автобусы, которые тоже будут ходить с 30 апреля по 15 ноября, имеют несколько иной режим работы. Воспользоваться наземным транспортом можно будет с 00.00 до 06.00. Автобусы будут подходить к остановке раз в 30 минут. Всего городские власти задействовали 10 маршрутов автобусов (8, 12, 56, 77, 80, 93,106, 114, 142, 154) и один маршрут троллейбуса (37).

«В целом этот вид транспорта нельзя назвать популярным, и нередко автобусы курсируют пустыми. Не стоит забывать, что трассы маршрутов укорачиваются из-за разводки мостов», – пояснили «Петербургскому дневнику» в «Пассажиравтотрансе».

По мнению эксперта Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина, ночной транспорт проигрывает конкуренцию дешевому такси и каршерингу. Чтобы автобусы стали такими же популярными, необходимы регулярность и удобные маршруты, а не просто дублирование веток метро, уверен специалист.