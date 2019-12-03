Кержаков и Малафеев провели футбольный урок с кандидатами в волонтеры на Евро-2020

Санкт-Петербург, 3 декабря. В рамках программы подготовки к Евро-2020 легенды петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев провели открытый урок футбола с кандидатами в волонтеры. Мероприятие превратилось в большую пресс-конференцию знаменитых футболистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экс-нападающий Кержаков и бывший вратарь Малафеев ответили на множество вопросов, но больше всего присутствующих интересовало, как стать знаменитым футболистом.

«Самое важное в любом деле — получать удовольствие. Необязательно заниматься футболом, можно быть прекрасным учителем, доктором, фотографом — главное любить свое дело!» — скромно ответил Кержаков.

Закончился открытый урок викториной, в которой кандидаты в волонтеры должны были по фотографиям узнать мировых звезд футбола.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Россия также является одной из хозяек европейского старта.