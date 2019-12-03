Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Открытие центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 в Петербурге состоялось во вторник, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первые будущие зрители получили свои паспорта болельщика (FAN ID). Такой паспорт выдается бесплатно, но только при наличии билета на футбольные матчи. Для иностранных граждан личный паспорт и Fan ID позволяют посетить Россию в период с 30 мая по 3 июля 2020 года без оформления российской визы.

В торжественной церемонии открытия центра выдачи паспортов приняли участие статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.

Два года назад, по официальным данным Минкомсвязи России, в период чемпионата мира по футболу в России было заказано 1,83 млн паспортов болельщика (FAN ID). Тогда гостей принимали 11 городов России.