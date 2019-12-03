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Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

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Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Открытие центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 в Петербурге состоялось во вторник, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

Первые будущие зрители получили свои паспорта болельщика (FAN ID). Такой паспорт выдается бесплатно, но только при наличии билета на футбольные матчи. Для иностранных граждан личный паспорт и Fan ID позволяют посетить Россию в период с 30 мая по 3 июля 2020 года без оформления российской визы.

Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

В торжественной церемонии открытия центра выдачи паспортов приняли участие статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев. 

Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата Европы-2020 открылся в Петербурге

Два года назад, по официальным данным Минкомсвязи России, в период чемпионата мира по футболу в России было заказано 1,83 млн паспортов болельщика (FAN ID). Тогда гостей принимали 11 городов России.

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