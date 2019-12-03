Появилось видео мощного пожара на складе на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 декабря. МЧС России распространило видео мощного пожара в ангаре на юге Санкт-Петербурга.

Ангар расположен в складских помещениях промышленной зоны. По данным СМИ, в строении мог располагаться таможенный склад.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 02.13, сообщило ранее RT. Загорелся ангар на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Горит строение с габаритами 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Объявлен повышенный уровень пожара.

К тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники. К месту происшествия направлены два пожарных поезда.