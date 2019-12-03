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Сильный пожар охватил ангар на юге Петербурга

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Сильный пожар охватил ангар на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 декабря. В Петербурге на площади 12000 кв. метров горит ангар, объявлен повышенный уровень пожара, сообщили в пресс- службе МЧС РФ.

«В 02.13 3 декабря 2019 года поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров произошел пожар», — цитирует источник в пресс- службе МЧС России ТАСС.

Произошло обрушение конструкций, горение зафиксировано по всей площади.

Ангар расположен в складских помещениях промышленной зоны. Ранг пожара поднят до номера 4. К месту происшествия направлены передвижная химико-радиометрическая лаборатория и два пожарных поезда.

Проводится наращивание группировки. К тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники.

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Источник: ТАСС
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