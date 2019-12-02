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Молодежные премии в области художественного творчества вручат в Петербурге

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Молодежные премии в области художественного творчества вручат в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Молодежные премии в области художественного творчества вручат 9 декабря в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении молодежной премии в области художественного творчества за 2019 год. Торжественная церемония пройдет 9 декабря, в понедельник, на Большой сцене театра «Мюзик-холл». Всего будут присуждаться 15 премий по 100 тысяч рублей.

В этом году победителей выберут в четырех номинациях: «За достижения в области сценического творчества», «За достижения в области музыкального творчества», «За достижения в области кинотворчества» и «За достижения в области изобразительного творчества».

В середине ноября глава Петербурга наградил на XII Петербургском международном инновационном форуме представителей лучших фармацевтических компаний. Беглов наградил представителей фармацевтических компаний за победу в конкурсе «Лучший инновационный продукт в сфере медицины, биотехнологии и фармацевтики».

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