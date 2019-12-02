Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бондаренко проверил качество уборки снега в Петербурге

279
0 Оставить комментарий

Бондаренко проверил качество уборки снега в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил качество уборки снега в нескольких районах города. Он рассказал о покупке спецтехники.

Власти Петербурга закупили почти сотню единиц спецтехники, она выйдет на улицы города в ближайшее время.

«Техника уйдет на различные дорожные предприятия и подключится к выполнению работ. Задача стоит, мы ее выполняем», сказал Бондаренко, его слова приводят «Невские новости».

Чиновник назвал первые дни декабря своеобразным экзаменом для коммунальщиков. По словам Бондаренко, дорожные службы работали очень активно. Дворники прометали тротуары и дорожки для пешеходов.

Работа ведется круглосуточно, задействовано более 740 единиц спецтехники. Бондаренко назвал Петроградский, Адмиралтейский и Василеостровский районы проблемными. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустили горячую линию по уборке снега. За передвижением снегоуборщиков можно следить с помощью интерактивной карты.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров