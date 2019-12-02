Бондаренко проверил качество уборки снега в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил качество уборки снега в нескольких районах города. Он рассказал о покупке спецтехники.

Власти Петербурга закупили почти сотню единиц спецтехники, она выйдет на улицы города в ближайшее время.

«Техника уйдет на различные дорожные предприятия и подключится к выполнению работ. Задача стоит, мы ее выполняем», — сказал Бондаренко, его слова приводят «Невские новости».

Чиновник назвал первые дни декабря своеобразным экзаменом для коммунальщиков. По словам Бондаренко, дорожные службы работали очень активно. Дворники прометали тротуары и дорожки для пешеходов.

Работа ведется круглосуточно, задействовано более 740 единиц спецтехники. Бондаренко назвал Петроградский, Адмиралтейский и Василеостровский районы проблемными. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустили горячую линию по уборке снега. За передвижением снегоуборщиков можно следить с помощью интерактивной карты.