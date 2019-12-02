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Суд арестовал болельщиков на 15 суток после матча «Спартак» — «Зенит»

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Суд арестовал болельщиков на 15 суток после матча «Спартак» — «Зенит»

Санкт-Петербург, 2 декабря. Дзержинский районный суд Петербурга постановил привлечь к административной ответственности трех болельщиков матча «Спартак» — «Зенит», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

1 декабря на Кирочной улице правоохранители задержали трех граждан. Они грубо выражались в общественном месте и не реагировали на замечания прохожих.

В суде болельщики не признали свою вину. Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конфликт болельщиков и петербургского футболиста Артема Дзюбы.

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