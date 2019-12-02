Мостовой прокомментировал конфликт Дзюбы с болельщиками

Санкт-Петербург, 2 декабря. Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конфликт футболиста Артема Дзюбы и фанатов.

1 декабря в Петербурге состоялся матч между московским «Спартаком» и «Зенитом». Встреча завершилась победой петербургской команды. Правоохранители задержали несколько фанатов.

«Каждого футболиста сейчас могут оскорбить. На трибуне всегда кому-то будут кричать, а другому, наоборот, аплодировать», — сказал Мостовой, его слова приводит Inforeactor.ru

По его мнению, нельзя наказывать всех, кто кричит на стадионах. Мостовой добавил, что Дзюба — не первый футболист, которого оскорбляют. Футболист «Спартака» призвал СМИ «не раздувать» ситуацию с игроком «Зенита».

А бывший капитан петербургского клуба Алексей Игонин заявил, что стражи порядка, которые задержали фанатов московской команды, действовали в рамках закона. Он подчеркнул, что полиция задержала только тех болельщиков, «кто вел себя аморально».