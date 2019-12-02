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Беглов утвердил план реконструкции Обводного канала в Петербурге

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Беглов утвердил план реконструкции Обводного канала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в Смольном утвердил реконструкцию Обводного канала.

Члены правительства рассмотрели вопрос о размещении линейных объектов по Обводному каналу, реконструкцию набережных, моста, строительство новых переправ, пишут «Невские новости».

Планируется отремонтировать территорию от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. На общественных слушаниях этот проект поддержали.

2 декабря в Петербурге открыли Инженерный мост после полугодового ремонта.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга решили разработать программу по установке малых архитектурных форм. Конкурсная комиссия уже отобрала 10 проектов.

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