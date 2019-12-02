Сирийские реставраторы приедут на консультации в Петербург

Санкт-Петербург, 2 декабря. Группа реставраторов из Сирии планирует приехать в Петербург весной следующего года, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Эрмитаж подписал соглашение с Управлением культурного наследия и музеев Сирии о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры.

«Это будут взаимные консультации, тренировки и мастер-классы», — отметил Пиотровский.

Он добавил, что российские реставраторы помогут коллегам восстановить памятники Пальмиры. Глава Эрмитажа отметил, что в декабре в ЮНЕСКО состоится заседание о перспективах организации международной кампании по спасению объектов сирийской культуры.

Напомним, что с 2015 по 2017 годы боевики ИГ1 (террористическая организация запрещена в России) неоднократно захватывали Пальмиру, грабя и подрывая уникальные памятники архитектуры.

После освобождения этой территории выяснилось, что древний город уцелел только на 80%. Российские военные провели гуманитарное разминирование Пальмиры.

1 Организация запрещена на территории РФ.