Горячая линия по вопросам уборки снега заработала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Обращения петербуржцев по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий от снега принимают на горячей линии, сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Позвонить на горячую линию можно по телефону 710-44-54. По данным комитета, во дворах работают более 7100 дворников и 440 единиц снегоуборочной техники.

Дорожки для пешеходов обрабатывают песко-солевыми смесями против гололеда. При необходимости число снегоуборщиков могут увеличить, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря коммунальщики продолжили работу по расчистке улиц города от снега, в том числе подходов к объектам социальной инфраструктуры.