Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Горячая линия по вопросам уборки снега заработала в Петербурге

453
0 Оставить комментарий

Горячая линия по вопросам уборки снега заработала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Обращения петербуржцев по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий от снега принимают на горячей линии, сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Позвонить на горячую линию можно по телефону 710-44-54. По данным комитета, во дворах работают более 7100 дворников и 440 единиц снегоуборочной техники.

Дорожки для пешеходов обрабатывают песко-солевыми смесями против гололеда. При необходимости число снегоуборщиков могут увеличить, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря коммунальщики продолжили работу по расчистке улиц города от снега, в том числе подходов к объектам социальной инфраструктуры.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров