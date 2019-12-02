Почта Деда Мороза заработала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. «Почта России» открыла в отделениях Петербурга новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях.

Письма с пожеланиями можно бросить в специально оформленный почтовый ящик до конца новогодних праздников. На ящиках размещены изображения Почтальона Печкина и Деда Мороза.

Письмо дойдет до главного волшебника зимы, если указать правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Все послания для Деда Мороза обрабатываются быстрее остальных писем. Их ежедневно отправляют в резиденцию волшебника.

По словам Всероссийского Деда Мороза, каждый год дети просят новые подарки. К примеру, в этом году их интересуют электросамокаты, квадрокоптеры. Есть дети, которые просят менее полезные подарки — крылья бабочки, хвост русалки.

А кому-то хочется поплавать в бассейне с дельфинами, покататься на лошади или сходить на балет. Некоторые дети пишут по-настоящему трогательные послания Деду Морозу и не забывают о членах своей семьи. Например, один деревенский мальчик попросил ящик яблок для своей бабушки, а для деда — теплые валенки.

Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует сократить время доставки посылок. В компании пообещали, что адресат получит отправление за 2-3 дня.