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Бамбуковая тропа может появиться в Краносельском районе Петербурга

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Бамбуковая тропа может появиться в Краносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 декабря. Бамбуковую тропу могут установить в Красносельском районе Петербурга, рассказал архитектор Андрей Шретер.

Начальник управления ландшафтной архитектуры комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова сообщила, что в городе планируют разработать программу по установке малых архитектурных форм.

Смольный уже отобрал трех победителей конкурса и 10 работ, которые войдут в программу. Одну из работ представил Андрей Шретер.

Это так называемая «Бамбуковая тропа», которая может появиться в сквере на улице Доблести, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Петербург принял участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину.

Ранее сообщалось, что главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Петербурге.

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