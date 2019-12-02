Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Петербурге, сообщил композитор усадьбы Марьино Эдуард Паницкий.

Лукин скончался 30 ноября, должность главного архитектора крупнейшего музея России он занимал с 1975 года. Архитектор принимал участие в реконструкции Главного штаба, Эрмитажного театра и других зданий.

«Еще недавно с удивительно доброй улыбкой и теплыми словами он встречал меня на пороге своего дома» – отметил Паницкий, его слова приводит «Петербургский дневник».

По словам замдиректор Эрмитажа Алексея Богданова, Лукина всем будет не хватать. С этим архитектором уходит целая эпоха, добавил он.

«Он был очень мягким, добрым и душевным человеком, хотя занимал очень жесткую позицию», — отметил Богданов, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Императорский Эрмитаж — музей изобразительного и декоративного искусства в Петербурге, основанный в 1764 году. Второй по величине художественный музей в мире.