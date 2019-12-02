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Инженерный мост открыли после капитального ремонта в Петербурге

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Инженерный мост открыли после капитального ремонта в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. После полугодичного капитального ремонта в Петербурге открыт 1-й Инженерный мост, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Строители отремонтировали железобетонную плиту пролета моста, заменили асфальтное полотно и отреставрировали декоративные элементы. Стоимость ремонта составила 35 млн рублей.

Инженерный мост открыли после капитального ремонта в Петербурге

Подрядчик пообещал, что капитальный ремонт понадобится только через 100 лет. 1-й Инженерный мост является объектом культурного наследия федерального значения. В 2020 году мост отметит 195-летие.

Инженерный мост открыли после капитального ремонта в Петербурге

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