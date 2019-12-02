Более тысячи дворников в Петербурге вышли расчищать улицы от снега

Санкт-Петербург, 2 декабря. Количество спецтехники для уборки снега на дорогах Петербурга увеличилось до 740, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Последствия снегопада помогают устранять 1110 дворников. Как отмечается на официальном сайте администрации Петербурга, снегоуборщики работали всю ночь.

Рабочие очищают от снега тротуары и велодорожки, остановки общественного транспорта. Снег вывозится спецтехникой в снегоприемные пункты, пишут «Невские новости».

На проезжей части применяют песко-соляную смесь с содержанием соли не менее 30%. За передвижением снегоуборщиков можно следить с помощью интерактивной карты.

Ранее администрация Выборгского района Петербурга сообщила об очистке территорий всех школ и детсадов от снега.