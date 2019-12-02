Школы и детсады Выборгского района расчистили от снега

Санкт-Петербург, 2 декабря. Образовательные учреждения в Выборгском районе Петербурга очистили от снега, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Снегоуборщики всю ночь устраняли последствия снегопада. От снега очистили 139 учреждений образования. Утром ученики и дети спокойно добрались до школ и детских садов.

По данным районной администрации, в ночь на 2 декабря работали более 200 дворников, в том числе сотрудники ЖКС № 2 и ЖКС № 1. Активная уборка улиц и тротуаров продолжается, пишут «Невские новости».

За расположением спецтехники можно следить с помощью онлайн карты, проект подготовлен по заказу комитета по благоустройству Петербурга.

Напомним, что сильный снегопад в Северной столице начался 1 декабря. С самого утра дорожная техника расчищала улицы от снега.