Снегоуборщики очищают улицы, освобождая Петербург от пробок

Санкт-Петербург, 2 декабря. Загруженность на дорогах Петербурга из-за снегопада оказалась выше обычного. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень заторов составил 7 баллов. Коммунальные службы продолжают расчищать улицы от снега.

В районах Петербурга уборка последствий снегопада продолжалась даже ночью. Во Фрунзенском районе трудились 300 дворников, к расчистке улиц привлекли 40 единиц спецтехники.

В Красносельском районе тротуары очищали более 530 дворников, снег убирали 49 единиц дорожной техники и 22 трактора. В Кировском районе Петербурга продолжается круглосуточная уборка снега.

В Выборгском районе работали более 750 дворников с использованием 56 единиц техники. Качество уборки контролируют главы районных администраций.

Уборка продолжается в Невском, Московском, Василеостровском, Центральном, Курортном, Петродворцовом районах, в Кронштадте.

За передвижением снегоуборочной техники можно следить с помощью интерактивной карты. Проект разработали по заказу комитета по благоустройству Петербурга.