Санкт-Петербург, 2 декабря. В Петербурге в ночь с воскресенья на понедельник шел обильный снегопад, коммунальные и дорожные службы во всех районах города подготовились к нему заранее и очистили улицы и дворы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Власти Петербурга рассказали о работе по уборке снега. Отмечается, что во Фрунзенском районе еще за день пообещали в случае необходимости вывести на улицы тысячу дворников (днем в районе можно было увидеть около 300 дворников). Убирать снег с улиц подготовили 40 машин.

В Красносельском районе 1 декабря на улицы вышли 49 единиц дорожной техники, 22 трактора и 536 дворников. Как пишет издание «Невские новости», круглосуточно идет уборка и в Кировском районе Петербурга. Кроме того, в Выборгском районе 756 дворников 56 единиц техники очистили от снега 256 улиц, 89 дворов, частично — 606, в том числе 114 дорог и 142 тротуара. Также дорожные службы избавили от снега Василеостровский район. На улицы города одновременно вышли 44 единицы снегоуборочной техники и 240 дворников.

Снегоуборочные машины можно увидеть во всех районах города. Отследить местоположение рабочих и спецтехники можно по интерактивной карте, подготовленной комитетом по благоустройству Петербурга.

Ранее сообщалось об уборке снега на Невском проспекте и улице Маяковской.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, настоящие холода придут в конце декабря. Долгое время температура воздуха будет держаться на нулевой отметке. Морозы начнутся в январе, такая погода сильно отличается от климатической нормы.