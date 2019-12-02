Коммунальщики с раннего утра принялись активно убирать снег в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 2 декабря. Коммунальные службы активно ликвидируют последствия снегопада, прошедшего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первых числах декабря.

Работа по расчистке улиц от снега ведется сразу несколькими бригадами. Коммунальщики со снегоуборочной техникой направили все силы на то, чтобы уберечь жителей городов от опасности.

Как пишут «Невские новости», на борьбу со снегом и гололедом вышли и сотрудники коммунальных служб Сестрорецка. Активная работа ведется, например, на улице Володарского. Там рабочих заметили ранним утром.

Напомним, что спецтехника присутствует в каждом районе Петербурга, ликвидация последствий снегопада ведется круглосуточно. Следить за снегоуборочными работами можно на интерактивной карте, размещенной на сайте петербургского комитета по благоустройству.

Накануне стало известно, что около 60 рейсов задержали в петербургском аэропорту «Пулково» из-за обильного снегопада. Спецтехника принялась поочередно расчищать взлетно-посадочные полосы.