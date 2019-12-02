Уборка Невского района Петербурга ведется в режиме нон-стоп из-за сильного снегопада

Санкт-Петербург, 2 декабря. Коммунальные службы работают нон-стоп в режиме 24 часа в сутки, чтобы расчистить тротуары и дворы Невского района Северной столицы от снега, выпавшего накануне. Вопрос ликвидации последствий снегопада взял под личный контроль руководитель администрации Невского района Алексей Гульчук.

Как сообщают «Невские новости», пристальное внимание уделяется дворовым территориям, очистке внутриквартальных проездов, подходов к подъездам многоэтажных домов, где трудятся сотрудники управляющих предприятий. Очищенные от снега территории обильно посыпаются солью, чтобы не появилась наледь.

Кроме того, в районе ведутся работы по ликвидации последствий снегопада на объектах дорожного хозяйства, на городских остановках. Отмечается, что в работах была задействована 51 единица снегоуборочной техники. Все жилищные и коммунальные службы Невского района переведены в усиленный режим работы.

Напомним, в ночь на понедельник на Северную столицу обрушился мощный снегопад. Чтобы экстренно расчистить улицы города, бригады дворников и операторов снегоуборочной спецтехники работали на протяжении всей ночи.