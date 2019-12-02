Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за снегопада

Санкт-Петербург, 2 декабря. Первый день зимы в Санкт-Петербурге ознаменовался обильным снегопадом. Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы силы коммунальных служб.

1 декабря на Северную столицу России обрушился мощный циклон. Для уборки последствий снегопада в Невском районе Петербурга были задействованы 480 дворников и 51 единица снегоочистительной техники, сообщает администрация района. Там же и заявили, что очистка улиц и дворов от снега лично контролируется главой администрации Алексеем Гульчуком.

В Центральном районе Петербурга потребовалось 500 дворников, дюжина плужно-щеточной техники и десяток средств малой механизации. Очищенные от снега участки посыпаются смесью песка и соли, во избежание дальнейшей наледи.

В Петродворцовом районе на очистку улиц от снега вышли более 200 человек. Использовались 22 трактора, 17 пескоразбрасывателей, 9 погрузчиков и 4 самосвала для вывоза снега.

«Работа авральная на всех улицах, в зависимости от их категорий. Вышло порядка 670 единиц техники и около 1800 дворников-ручников, по отчётам. Все на линии, всё руководство наше, все начальники отделов, проверяют… Снег идет, работаем», — сказал временно исполняющий обязанности главы комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявляли, что к зимнему периоду подготовлено почти 1797 единиц уборочной техники. Вывоз снега будет осуществляться на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и на 7 снегоприемных пунктов, сообщает ИА «REGNUM».

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, так как снегопад будет продолжаться и 2 декабря.