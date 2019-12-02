Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Коммунальные службы Петербурга заблаговременно подготовились к периоду снегопадов

305
0 Оставить комментарий

Коммунальные службы Петербурга заблаговременно подготовились к периоду снегопадов

Санкт-Петербург, 2 декабря. Коммунальные службы Санкт-Петербурга заблаговременно подготовились к надвигающемуся периоду снегопадов. Об этом сообщает администрация Фрунзенского района города.

Отмечается, что план уборок уже утвержден. Для расчистки дорог от снега будет использовано 64 единицы специализированной техники. Для уборки малых дворов планируется привлечь средства малой механизации. Кроме того, в уборочных работах во Фрунзенском районе задействуют около 600 дворников. В целях утилизации снега управляющие компании заключили договоры с предприятием «Водоканал СПб». 

Первый снег в Санкт-Петербурге выпал в конце октября. Об этом писала «Газета.ru».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер погасили блок марок с «Лахта-центром» и «Газпром Ареной».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров