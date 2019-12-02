Коммунальные службы Петербурга заблаговременно подготовились к периоду снегопадов

Санкт-Петербург, 2 декабря. Коммунальные службы Санкт-Петербурга заблаговременно подготовились к надвигающемуся периоду снегопадов. Об этом сообщает администрация Фрунзенского района города.

Отмечается, что план уборок уже утвержден. Для расчистки дорог от снега будет использовано 64 единицы специализированной техники. Для уборки малых дворов планируется привлечь средства малой механизации. Кроме того, в уборочных работах во Фрунзенском районе задействуют около 600 дворников. В целях утилизации снега управляющие компании заключили договоры с предприятием «Водоканал СПб».

Первый снег в Санкт-Петербурге выпал в конце октября. Об этом писала «Газета.ru».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер погасили блок марок с «Лахта-центром» и «Газпром Ареной».