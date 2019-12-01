Два самолета не смогли сесть в «Пулково» из-за снегопада

Санкт-Петербург, 1 декабря. Порядка 60 рейсов задержаны в петербургском аэропорту «Пулково» из-за снегопада, что подтверждается данными сервиса Flightradar24.

Неблагоприятные погодные условия повлияли на вылеты самолетов. Задержка отправления в среднем составила 35 минут.

Известно, что утром 1 декабря из-за сильного снегопада два самолета не смогли приземлиться, их отправили на запасной аэродром. В пресс-службе оператора «Пулково» заявили, что задержек, связанных с непогодой, нет.

По данным СМИ, спецтехника поочередно расчищает взлетно-посадочные полосы. Задержки происходят не по вине аэропорта, добавили в пресс-службе.

В настоящее время проблем с посадкой в аэропорту нет.

Ранее синоптики сообщили, что снегопад продолжится 2 и 3 декабря. Дорожная техника активно расчищает улицы Петербурга.