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Власти Фрунзенского района рассказали об уборке снега

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Власти Фрунзенского района рассказали об уборке снега

Санкт-Петербург, 1 декабря. Коммунальщики устраняют последствия снегопада, сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга.

Триста дворников расчищают улицы от снега во Фрунзенском районе. Районные власти могут увеличить число работников до тысячи.

Власти Фрунзенского района рассказали об уборке снега

40 единиц спецтехники помогают устранять последствия снегопада в городе. Коммунальщики следят за работой водостоков, чтобы в них не образовывались снежные пробки.

Тротуары обрабатывают смесями против гололеда. За месторасположением снегоуборочной техники можно следить помощью интерактивной карты. 

Ранее сообщалось, что спецтехника расчистила Невский проспект, улицу Маяковского, набережную Обводного канала.

По данным синоптиков, снег ожидается в ближайшие дни в Петербурге.

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