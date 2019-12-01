Набережную Обводного канала в Петербурге очищают от снега

Санкт-Петербург, 1 декабря. Снегоуборщики очищают набережную Обводного канала в Петербурге. Дворники продолжают уборку тротуаров.

Зима пришла в Петербург со снегом. По данным синоптиков, мокрый снег ожидается 2 и 3 декабря. С утра в городе работает спецтехника, расчищая улицы.

Снегоуборочные машины можно увидеть во всех районах города. Отследить местоположение рабочих и спецтехники можно по интерактивной карте, подготовленной комитетом по благоустройству Петербурга.

Ранее сообщалось об уборке снега на Невском проспекте и улице Маяковской.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, настоящие холода придут в конце декабря.