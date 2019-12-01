Жители Токсово боятся ложиться в местную больницу

Жители поселка городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленобласти массово жалуются на аварийное состояние местной больницы. Несмотря на неоднократные визиты, предупреждения и штрафы Роспотребнадзора, помещения учреждения по-прежнему в пугающем состоянии, ведь они ждут ремонта десятилетиями. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В социальных сетях очевидцы и пострадавшие энергично делятся впечатлениями и обсуждают неутешительные перспективы тех, кто попал лечиться в больницу в Токсово.

«Токсовская больница — прямой путь в морг! Куда смотрят местные чиновники?! Где выделенный бюджет на ремонт?» — написал один из пользователей «ВКонтакте».

Пациенты сравнивают больницу с фильмом ужасов. Даже просто внешний осмотр этого «храма здоровья» действительно пугает: убитые коридоры, полуразрушенные палаты, обшарпанные стены с отваливающейся штукатуркой. И над всем этим стоит удушающий, отвратительный запах.

В региональном управлении Роспотребнадзора ФАН сообщили, что еще в 2017 году за выявленные нарушения санитарного законодательства в части состояния помещений были привлечены к административной ответственности и должностные лица, и сама больница как юридическое лицо. Особого эффекта это явно не возымело. Уже в марте 2019 года главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» был оштрафован Роспотребнадзором за состояние гинекологического, терапевтического и неврологического отделений по итогам проверки Всеволожской городской прокуратуры.

«По информации главного врача больницы, в настоящее время в ЛПУ проводятся работы по косметическому ремонту отдельных помещений стационара, на 2020 год запланирован ремонт педиатрического и хирургического отделений ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в объеме выделенных правительством Ленинградской области финансовых средств», — заверили ФАН в управлении.

И действительно, исполняющий обязанности главного врача ЛПУ Виктор Федотов 18 ноября выступил на круглом столе по организации здравоохранения на территории 47-го региона. На встрече он сообщил, что детское отделение после реновации откроется в июле следующего года, затем придет очередь хирургии и травматологии. Прикрепленным к учреждению гражданам это определенно дарит пусть робкую, но все же веру в чудо.