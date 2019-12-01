Рейсовый автобус сгорел дотла в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Пассажиров эвакуировали из автобуса из-за задымления моторного отсека на Приморском шоссе, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 декабря около 12.20. Автобус Dragon с 50 пассажирами следовал из Петербурга в Зеленогорск.

Водитель обнаружил задымление, остановил транспортное средство и эвакуировал всех пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Они за 20 минут потушили охваченный огнем корпус автобуса.