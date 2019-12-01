Спецтехника расчистила улицу Маяковского после снегопада

Санкт-Петербург, 1 декабря. Снегоуборочная техника расчистила улицу Маяковского в Петербурге. Дорожные рабочие продолжают уборку города.

В первый день зимы в Петербурге пошел сильный снег. Синоптики обещают, что осадки продолжатся 2 и 3 декабря.

Дворники вышли на уборку троутуаров, к расчистке центра Петербурга подключилась спецтехника. Снег убирают во всех районах города.

Отследить местоположение снегоуборщиков можно по интерактивной карте. Проект был разработан по заказу комитета по благоустройству.

Ранее сообщалось, что дорожные службы очистили от снега Невский проспект. Власти города выдали всем районам паспорта готовности к зиме.