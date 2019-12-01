Мужчина в стрингах прогулялся по КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Молодого человека в майке и стрингах заметили на КАД в Петербурге. Видео курьезного случая появилось в соцсетях.

Прогуливавшегося по тротуару обнаженного мужчину заметили 30 ноября. На нем была шапка, черная майка, стринги, обувь, за спиной он нес большой рюкзак.

Парень был одет не по погоде, накануне в Петербурге температура воздуха упала до околонулевой отметки. Петербуржцы решили, что он устроил дефиле в стрингах на спор.

Такой же случай произошел ранее в Московской области. Тогда совершенно голая женщина пришла за покупками в супермаркет.