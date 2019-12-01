Невский проспект расчистили после снегопада в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Дорожные рабочие расчистили Невский проспект для пешеходов после первого сильного снегопада.

Зима в Петербурге началась с мокрого снега. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в течение двух дней.

Коммунальщики вывели на улицу спецтехнику. Дворники и рабочие следят за чистотой и безопасностью городских тротуаров.

Как пишут «Невские новости», за расположением техники можно наблюдать онлайн. Интерактивную карту подготовили специалисты комитета по благоустройству.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что температурный фон в течение зимы будет в пределах нормы. Ожидаются преимущественно положительные температуры.