Легендарный дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Известный дирижер Марис Янсонс скончался на 77-м году жизни в Петербурге, по предварительной информации, он умер от острой сердечной недостаточности.

Информацию о смерти Янсонса подтвердил пианист Денис Мацуев. Дата прощания с музыкантом и место похорон пока не сообщаются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным Янсонса. Он отметил, что дирижер прославил музыкальное искусство города.

«Маэстро всю жизнь оставался верен Ленинграду – Санкт-Петербургу, руководил симфоническим оркестром филармонии, преподавал в консерватории», – сказал губернатор, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он умер в ночь на 1 декабря в своей квартире. Как пишут «Невские новости», незадолго до смерти дирижер отменил концерты из-за травмы ноги.

Марис Янсонс родился в семье легендарного скрипача Арвида Янсона, его учителями были Евгений Мравинский и Герберт фон Караян.

Дирижер был отмечен почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».