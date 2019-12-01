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Дорожные рабочие убирают Петербург после снегопада

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Дорожные рабочие убирают Петербург после снегопада

Санкт-Петербург, 1 декабря. Рабочие вышли на уборку Петербурга после снегопада. Мокрый снег будет идти в течение дня.

Городской комитет по благоустройству разработал интерактивную карту уборки Петербурга. За размещением спецтехники можно следить онлайн.

По данным синоптиков, снегопад продолжится 2 и 3 декабря. Температура воздуха в первые дни зимы составит 0 — 2 градуса мороза.

Дорожные рабочие убирают Петербург после снегопада

Ранее сообщалось, что в конце ноября петербургские тротуары обработали специальной смесью против гололеда  — солевыми растворами и песко-солевой смесью.

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