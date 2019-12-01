Снегопад начался в первый день зимы в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Зима началась в Петербурге со снегопада. В течение дня ожидается мокрый снег.

Первые три дня в Петербурге будут снежными. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 0 — 2 градуса мороза.

На улицы вышли дворники, к рачистке проезжей части подключили спецтехнику. За уборкой Петербурга можно следить онлайн благодаря проекту городского комитета по благоустройству.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал о предстоящей зиме. По его словам, ожидаются преимущественно положительные температуры.

В течение одной недели температура воздуха «будет прыгать», добавил он.