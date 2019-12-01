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Полицейские нашли под Петербургом труп пенсионерки и рюкзак с деньгами

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Полицейские нашли под Петербургом труп пенсионерки и рюкзак с деньгами

Санкт-Петербург, 1 декабря. В садоводческом товариществе «Дружба», расположенном в Ленинградской области, полицейские нашли скелет обезглавленной пенсионерки и рюкзак, в котором было 324 тысячи рублей.

Первой труп обнаружила местная жительница. Она позвонила в полицию и рассказала, что увидела на территории «Дружбы» полуразложившиеся тело 81-летней пенсионерки Раисы Д, которая в октябре этого года пропала без вести и была объявлена в розыск, сообщают «Невские Новости».

Прибывшие на место полицейские осмотрели тело, части которого успели растащить животные. В доме погибшей правоохранители нашли рюкзак с крупной сумой денег. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ноябре в Чите на железной дороге был обнаружен обезображенный труп мужчины в парике и женской одежде.

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