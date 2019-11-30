В петербургской электричке неизвестные развесили экстремистские плакаты

Санкт-Петербург, 30 ноября. В вагоне электрички, следующей по маршруту Купчино – Витебский вокзал, неизвестные разместили плакаты экстремисткой направленности. Распечатанные баннеры, стилизованные под продукцию РЖД, пыли размещены на стендах.

На подозрительные фотографии обратили внимание пассажиры. Ранее никто из сотрудников не заметил нарушения, сообщает ФБА «Экономика Сегодня».

Данным фактом уже заинтересовалась полиция, МВД начало проверку в отношении работников РЖД, которые своевременно не отреагировали на появление в вагоне поезда плакатов, в которых упоминаются события в Крыме и Беслане.

Также полицейские занимаются поиском организаторов и авторов экстремисткой продукции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо жестко отсекать риски, связанные с распространением экстремизма и радикализма в России.