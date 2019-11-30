Беглов проверил готовность Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 30 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал готовность снегоуборочной техники в Красносельском районе к зиме. Градоначальник рассказал об общих итогах подготовки к зимнему периоду.

В субботу Беглов провел рабочий объезд в Красносельском районе, в ходе которого посетил стационарный снегоплавильный пункт на Петергофском шоссе, 77. ССП принимает снег из Красносельского, Петродворцового и Кировского районов, пункт был подготовлен к зиме уже к 20 октября.

Губернатор подвел итоги подготовки города к зиме в целом. Беглов отметил, что в этом году была проделана огромная работа, но еще есть к чему стремиться.

«Подготовка к зиме для меня — это ежедневная работа. Мы проверяем наши силы, возможности. Увеличили штат дворников, увеличили штат специалистов, которые будут заниматься уборкой кровель», — рассказал Беглов.

Глава Петербурга добавил, что на сегодняшний день городу не хватает уборочной техники, необходимо закупить еще треть от имеющегося количества. В городской бюджет на следующий год заложены средства на покупку необходимой техники.

«В этом году постарались, рванули, но тем не менее пока этого недостаточно», — подытожил губернатор.

Кроме того, в субботу Беглов проинспектировал новую школу в Красносельском районе. По его словам, изначально планировалось открыть учебное заведение в сентябре 2020 года, однако рабочие завершили работы досрочно, поэтому дети смогут сесть за парты на 9 месяцев раньше.