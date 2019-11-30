Беглов осмотрел Медицинский колледж в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 30 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу побывал в Красносельском районе, где посетил Медицинский колледж №2, расположенный на улице Чекистов.

Помимо учебного корпуса колледж имеет спортзал, столовую, библиотеку, актовый зал и общежитие на 370 студентов. Градоначальник осмотрел учебные классы, где студенты учились делать инъекции, и побывал в классе педиатрии. Беглов также пообщался со студентами, поинтересовавшись у них, нравится ли им обучение.

Отметим, что в 2019-2020 учебном году заведение планирует выпустить 294 специалиста, включая 103 фельдшеров. В колледже открыты две специальности — «Сестринское дело» и «Лечебное дело».

Кроме того, губернатор посетил строящуюся школу №219 на улице Маршала Казакова, которая будет закончена в середине декабря. Школа имеет столовую, кухню, два бассейна, два спортзала, компьютерные классы, актовый зал, библиотеку и медблок со стоматологическим кабинетом. Школа может вместить до 1,3 тыс. учеников (55 классов) и 120 сотрудников.