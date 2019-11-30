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Беглов проинспектировал новую школу в Красносельском районе

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Беглов проинспектировал новую школу в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 30 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу посетил новую школу №219 в Красносельском районе. По его словам, изначально планировалось открыть учебное заведение в сентябре 2020 года, однако рабочие завершили работы досрочно, поэтому дети смогут сесть за парты на 9 месяцев раньше.

«Мы начнем открытие классов уже 13 января. Детишки пойдут в школу не 1 сентября, а в январе», — отметил Беглов.

До конца этого года в Петербурге будет открыто 44 детских сада, 11 школ и 16 офисов врачей общей практики, сообщает портал «Невские новости».

Напомним, что 28 ноября губернатор Петербурга провел личный прием граждан и дал ряд поручений по итогам встречи. В частности, он распорядился наладить работу цифровых патриотических обозначений к юбилею Победы и установить качели на детской площадке в Московском районе.

Градоначальник также намерен проинспектировать новогодние праздничные мероприятия в разных районах Петербурга. По его словам, местные власти должны подготовить детские елки и концерты, а также уличные гуляния в период новогодних праздников.

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Источник: Невские новости
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