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В женских консультациях Петербурга могут появиться кабинеты стоматолога

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В женских консультациях Петербурга могут появиться кабинеты стоматолога

Санкт-Петербург, 30 ноября. Во всех женских консультациях Петербурга следует оборудовать кабинеты стоматолога, чтобы избавить беременных женщин от очередей в общих поликлиниках, заявил губернатор города Александр Беглов.

Такое предложение он выдвинул в ходе визита в новое отделение женской консультации в городской поликлинике №106. Глава Петербурга собственными глазами убедился в том, что оно готово к приему будущих мам.

Как уточняют «Невские новости», трехэтажное здание площадью 2,3 тыс. кв. метров укомплектовано всем необходимым оборудованием и мебелью на сумму более 38 млн рублей. Здесь есть даже малая операционная с дневным стационаром. Консультация будет обслуживать жительниц муниципального округа «Южно-Приморский» Красносельского района.

«Жители правильно подсказали, что здесь необходима именно женская консультация. Она сделана на самом высоком уровне», — подчеркнул Беглов, напомнив, что изначально на этом месте хотели открыть поликлинику общей практики. 

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