Беглов заявил, что Петербург полностью решит проблему обманутых дольщиков в 2020 году

Санкт-Петербург, 30 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти полностью решат проблему обманутых дольщиков до конца 2020 года. Дольщики ГК «Город» получат жилье до марта. Градоначальник подчеркнул, что эта задача является приоритетной для Смольного.

Александр Беглов во время рабочего объезда по Красносельскому району Северной столицы рассказал СМИ, что дольщики ГК «Город» уже начали получать ключи от своих квартир. При этом он не рекомендовал принимать жилье в случае обнаружения каких-либо недоработок.

«Если ты берешь ключи, то тогда уже предъявляй претензии, чтобы были все недоделки сделаны. Но мы эту проблему решим. Мы закрыли этот вопрос, все 12 домов, у меня сомнений нет, январь-февраль, максимум март, ключи будут полностью выданы строителями жильцам», — заявил Беглов, пишут «Невские новости».

Губернатор Северной столицы добавил, что до конца следующего года в Петербурге жильем обзаведутся все обманутые дольщики.

Напомним, что ГК «Город» строила в Петербурге жилые комплексы «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда». Сдача первой очереди планировалась еще в 2013 году, однако у компании возникли финансовые затруднения, и строительство было заморожено. Осенью 2015 года экс-совладелец компании Руслан Ванчугов и его брат Максим Ванчугов были задержаны по делу о мошенничестве.