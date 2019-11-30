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В Петербурге стартовала гонка ГТО Arenarace

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В Петербурге стартовала гонка ГТО Arenarace

Санкт-Петербург, 30 ноября. Гонка ГТО Arenarace стартовала в Северной столице в субботу, 30 ноября. Организаторами спортивного мероприятия выступили Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, Росмолодежь и общественное движение «Вспорте».

Гонка ГТО включает в себя состязания нового формата гонок с препятствиями, где участники проекта будут бороться за призовые места не на открытом пространстве, а в стенах легкоатлетического манежа.

Отдельные команды и индивидуальные участники соревнуются в прохождении трассы с препятствиями, пролегающей по пересеченной местности.

Участие в состязаниях принимают около 400 человек, это представители 80 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. На специально оборудованной площадке спортсмены смогут в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО.

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